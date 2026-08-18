Лукашенко получил в подарок стопроцентно белорусский автомат
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили автомат, полностью произведенный в республике без импортных компонентов. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого».
Лукашенко осмотрел производственное подразделение ОАО «Кидма тек». Здесь ему продемонстрировали серийное производство стрелкового оружия со стопроцентной локализацией.
Технологический процесс выстроили в помещениях бывших военных складов.
Первый образец автомата ВСК-100Б глава государства получил в подарок. Он распорядился изготовить еще один экземпляр для музея Дворца независимости.
В июле Лукашенко рассказал, что перешел с техники Apple на отечественные устройства. На его рабочем столе установили компьютер марки «Горизонт».