Танкер Med Emre под мальтийским флагом затонул вблизи Ибицы, один моряк погиб и шестеро получили травмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на службу экстренной помощи автономного сообщества Балеарские острова.

«Инцидент произошел сегодня ранним утром, примерно в 25 милях к северо-востоку от Ибицы. Затонуло судно Med Emre под флагом Мальты, которое следовало из Альхесираса в Барселону», — заявили спасатели.

Танкер перевозил химикаты. По оценкам, на борту были семь тысяч метрических тонн дизельного топлива (примерно 1,2 миллиона литров). По данным правительства, внутри находились 17 человек.

Чтобы оценить последствия потенциальной утечки топлива и устранить загрязнение, к месту ЧП направили специализированное судно, а для воздушной разведки задействовали самолет морской спасательной службы.

Ранее стало известно, что с владельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» взыщут 35 миллиардов рублей.