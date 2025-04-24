24 апреля 2025 18:54 Дело не только в разливе мазута. Почему Сочи стремительно теряет туристов Турэксперт Ракулова: в Сочи упал спрос на туры в майские праздники 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Крушение танкеров в Керченском проливе

Перед стартом летнего сезона на российском туристическом рынке наметились неожиданные перемены. Спрос на туры в Сочи рухнул сразу на 60%, и на этот же показатель возросла востребованность путешествий в Дубай. В чем причина и что дальше ждет курорты Краснодарского края, а также какие есть альтернативы внутри России, узнал 360.ru.

Арабский пляж с российской атмосферой Количество туристов из России на пляжах ОАЭ стало настолько большим, что между собой турагенты стали называть направление «Дубайской областью», сообщил Telegram-канал Shot. На распространившихся в соцсетях видео с курорта обстановка действительно напоминает атмосферу российского региона: слышна русская речь, а вместо свойственных Эмиратам шезлонгов зону у воды заполонили отдыхающие с полотенцами. По словам представителей туристического бизнеса, решающим фактором стала стоимость отдыха. По сравнению с прошлым годом путевки в Дубай подешевели на 6%, чего нельзя сказать о Сочи.

Фото: РИА «Новости»

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал 360.ru, что в ближайшее время интерес отдыхающих к ОАЭ снова снизится, поскольку в стране начнется изнуряющая жара. «Сейчас это „завершающие аккорды“, связанные с окончанием комфортного сезона, после которого турпоток изменится», — сказал он. Однако это не гарантирует возвращение былой популярности Сочи.

Спекуляции на экологической катастрофе в Анапе «Спрос на майские туры в Сочи по сравнению с прошлым годом действительно упал. Речь идет именно о майских праздниках, а не в принципе об отдыхе на черноморском побережье», — заявила эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова. По ее словам, тому есть несколько причин. Во-первых, большую роль сыграла погода, которая, по прогнозам синоптиков, в период майских праздников будет теплой не только в Краснодарском крае, но и в центральной части России. «У той части россиян, которая ездила на майские праздники в Сочи за теплом, появились варианты проведения выходных дней в других регионах», — отметила Ракулова.

Фото: РИА «Новости»

Вторая причина — последствия разлива мазута после произошедшего в декабре прошлого года крушения танкеров в Керченском проливе, в результате которого загрязнены пляжи Анапы. Эксперт отметила, что на фоне экологической катастрофы курорты Сочи спекулятивно подняли цены, ожидая, что все туристы теперь поедут к ним. На самом деле это произвело обратный эффект.

Сочи придется умерить свои аппетиты. Татьяна Ракулова эксперт по внутреннему туризму

Кроме того, за последние годы в России активно развивали и другие туристические направления, которые с каждым сезоном привлекают все больше отдыхающих, отметила Ракулова. В их числе — Адыгея, Дагестан, Чечня и Ингушетия. «Эта часть Кавказа в весеннее время очень теплая и красивая, там комфортно с климатической точки зрения. На Кавказе есть и развалины, и каньоны, и горные реки, и водопады, и туристический туризм, и все что угодно. Поэтому у Сочи появилась конкуренция, и с каждым годом она будет более сильнее», — заключила эксперт.