Росприроднадзор: владелец «Волгонефти-212» не участвует в ликвидации последствий крушения

Владельца и фрахтователя танкера обвинили в бездействии после разлива мазута

Компания-владелец затонувшего танкера «Волгонефть-212» ООО «Каматрансойл» и фрахтователь судна ООО «Кама Шиппинг» не предприняли никаких шагов по ликвидации последствий аварии, заявил представитель Росприроднадзора в арбитражном суде Краснодарского края. Об этом сообщил «Интерфакс» .

По данным ведомства, судно, потерпевшее крушение 15 декабря в Керченском проливе, раскололось на две части и ушло на дно. На тот момент у него отсутствовали классификационные документы, нарушались сроки плавания и требования к подготовке персонала.

Расчет нанесенного экологии ущерба составил более 49 миллиардов рублей. В добровольном порядке владелец и фрахтователь средства не возместили.

Истец требует признания солидарной ответственности. Собственник, по закону, должен был поднять затонувшее судно и оформить разрешительную документацию, но этого не сделал, что усугубило вред окружающей среде.

В начале месяца сообщалось, что пляжи в Анапе и Темрюкском районе еще не открыли для купания.