С владельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» взыщут 35 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил иск Росприроднадзора к владельцу потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщил «Интерфакс» из зала суда.

«Взыскать с ЗАО «Волгатранснефть» в бюджет России сумму ущерба в размере 35 миллиардов 483 миллионов 862 тысяч рублей», — сказал судья на заседании в среду, 13 августа.

Решение еще не вступило в законную в силу, его можно обжаловать в течение месяца.

Ранее стало известно, что почти четыре тысячи тонн мазута осталось в затонувших танкерах в Черном море. Технологию по подъему мазута марки М-100 еще не разработали, поэтому перед специалистами стоит сложная задача.

Им необходимо сперва локализовать останки кораблей и только потом извлечь оттуда нефтепродукты.