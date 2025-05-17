Выбросы мазута обнаружили на двух участках побережья Анапы
На двух участках побережья между селом Витязево и станицей Благовещенской обнаружили новые незначительные выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Новые мелкие выбросы мазута убрали на двух участках косы между селом Витязево и станицей Благовещенской», — отметили в оперштабе.
На других участках береговой линии, включая популярные пляжи Анапы, не было выявлено новых загрязнений.
В Краснодарском крае территорию парка «Анапская пересыпь» закрыли для свободного посещения. Запрет затронул всю Бугазскую косу и береговую линию между Витязево и Благовещенской.
Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП с танкерами с мазутом в Черном море почти в 85 миллиардов рублей. Собственника одного из потерпевших крушение и устроивших разлив мазута танкеров в Керченском проливе оштрафовали.
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