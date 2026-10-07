Туристический катер протаранил исторический особняк в Стамбуле

Перевозивший пассажиров катер врезался в исторический особняк на берегу Босфора в восточной части Стамбула. Как сообщила газета Hurriyet , никто из пассажиров не пострадал, но повреждения получили здания и стоящая на приколе яхта.

По данным издания, катер протаранил 200-летний особняк, построенный для главного судьи Османской империи Неджметтина Эфенди. Сейчас вилла принадлежит блогеру и предпринимателю Дерине Мермерчи.

По предварительным данным, катер перевозил туристов. Капитан не справился с управлением и сначала протаранил яхту, а потом снес ограждение причала. После аварии пассажирское судно задним ходом отошло обратно в море.

Мермерчи опубликовала кадры с камер видеонаблюдения с моментом аварии в своих социальных сетях. Она подчеркнула, что намерена подать в суд для получения компенсации из-за повреждения причала и яхты.

В конце июля вышедший в гавань американского города Сан-Диего прогулочный катер врезался в борт авианосца USS Midway.