В США капитан прогулочного катера напился и протаранил авианосец
WarshipCam: прогулочный катер врезался в авианосец USS Midway в США
Небольшой прогулочный катер врезался в борт военного авианосца USS Midway в гавани Сан-Диего. Об этом сообщило издание WarshipCam.
«От удара прогулочного катера пострадал авианосец USS Midway. Детали пока неизвестны, но, судя по всему, удар был скользящим», — заявил источник.
Газета The San Diego Union Tribune добавила, что после ЧП капитана катера задержали по подозрению в выходе в открытую воду в состоянии алкогольного опьянения.
Сержант Армандо Родригес уточнил, что в результате столкновения авианосец не получил значительных повреждений.
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