В США капитан прогулочного катера напился и протаранил авианосец

WarshipCam: прогулочный катер врезался в авианосец USS Midway в США

Небольшой прогулочный катер врезался в борт военного авианосца USS Midway в гавани Сан-Диего. Об этом сообщило издание WarshipCam .

«От удара прогулочного катера пострадал авианосец USS Midway. Детали пока неизвестны, но, судя по всему, удар был скользящим», — заявил источник.

Газета The San Diego Union Tribune добавила, что после ЧП капитана катера задержали по подозрению в выходе в открытую воду в состоянии алкогольного опьянения.

Сержант Армандо Родригес уточнил, что в результате столкновения авианосец не получил значительных повреждений.

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