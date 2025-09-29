ЦИК сообщил о победе оппозиции на парламентских выборах в Молдавии

В Молдавии оппозиционные партии после подсчета 100% протоколов с участков получили 49,54% голосов на выборах в парламент, опередив правящую партию «Действие и солидарность». Об этом сообщили в ЦИК.

Партия президента Майи Санду набрала 44,13% голосов избирателей.

Оппозиционный Патриотический блок получил 28,25% голосов. Блок «Альтернатива» набрал 9,22%, «Наша партия» и партия «Демократия дома» соответственно 6,35% и 5,72%.

Бывший молдавский лидер Игорь Додон заявил у здания ЦИК, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. И добавил, что на зарубежных участках имелись фальсификации. Он добавил, что 29 сентября в центре Кишинева пройдет мирный протест. Оппозиция будет отстаивать на нем свою победу.

Ранее Санду не исключила аннулирования результатов парламентских выборов.