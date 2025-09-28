Санду допустила аннулирование результатов парламентских выборов

В Молдавии могут аннулировать результаты парламентских выборов. Президент страны Майя Санду допустила такой вариант якобы из-за вмешательств в избирательный процесс.

«У Молдавии есть шанс остаться демократией, защитить свой мир и продолжить жизнь в рамках евроинтеграции», — сказал она журналистам.

Санду прямо заявила, что страна может потерять все, что имеет, если «вмешательство России сильно повлияет на наши выборы». По ее словам, такой исход создаст риски для других государств, в том числе Украины и ЕС.

Отвечая на вопросы журналистов, Санду также предупредила, что учрежденная ею Партия действия и солидарности будет сотрудничать только с партиями проевропейской направленности.

«Только люди, искренне верящие в европейские ценности, могут сформировать проевропейское большинство в следующем парламенте, и только так мы сможем двигаться вперед», — заявила она.

В воскресенье в республике проходят парламентские выборы. Их признают состоявшимися, если проголосует треть избирателей, включенных в списки. Российским наблюдателям молдавские власти отказали в аккредитации.