«Целиком и полностью уничтожены». Трамп выступил с обращением после ударов США по Ирану

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации после атаки американских военных на Иран. Он заявил о полном уничтожении ключевых объектов страны по обогащению урана, сообщило агентство Reuters .

«Сегодня вечером я могу сообщить всему миру, что эти удары увенчались впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены», — сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

Он добавил, что американская и израильская стороны действовали как одна команда, поблагодарил «всех и, в частности, бога». Трамп предупредил, что в случае необходимости США готовы повторить удары по другим целям и уничтожить их за считанные минуты. Президент выдвинул Ирану ультиматум — либо наступит мир, либо республику ждет трагедия еще больших масштабов, чем произошла за последние восемь дней.

Американские бомбардировщики сбросили на Фордо, Натанз и Исфахан противобункерные бомбы и ракеты Tomahawk. Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил бомбардировку. Сенатор Берни Сандерс назвал решение Трампа атаковать Иран противоречащим конституции, а аналитик Скотт Риттер предупредил о непредсказуемых последствиях.