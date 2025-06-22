«Необратимые последствия». Президент Кубы осудил удары США по Ирану

Атака США на ядерные объекты Ирана может обернуться для человечества кризисом с необратимыми последствиями. С таким заявлением выступил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

На своей странице в соцсети X он написал, что Куба решительно осуждает бомбардировку. Удары являются опасной эскалацией войны на Ближнем Востоке.

«Эта агрессия грубо нарушает Устав ООН и международное право и ввергает человечество в кризис с необратимыми последствиями», — подчеркнул он.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что атака США — «преступный, безответственный акт, который нарушает международный режим ядерной безопасности».

Американские ВВС ударили по ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье, 22 июня. О поражении трех целей сообщил президент США Дональд Трамп.