Американские военные при атаке на Иран использовали около 30 ракет Tomahawk и пять-шесть противобункерных снарядов. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По информации журналистов, по сверхсекретному подземному комплексу в Фордо ударили пятью-шестью бомбами. Их сбросили с бомбардировщиков B-2.
Ядерные объекты в Исфахане и Натанзе уничтожали 30 ракетами Tomahawk. Для их запуска использовали подводные лодки, которые были в момент атаки на расстоянии около 640 километров от целей.
Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье, 22 июня, заявил об успешной атаке американских ВВС на три ядерных объекта Ирана.
Американцы не оценили решение Трампа ударить по Ирану
«Необратимые последствия». Президент Кубы осудил удары США по Ирану
ВС России перемалывают резервы ВСУ у Кутьковки и Тополей — Марочко
Странное сообщение о счастье проигрывалось при звонках в Иран
США использовали ракеты Tomahawk и противобункерные бомбы при ударе по Ирану
США атаковали Иран уникальными бомбардировщиками В-2 Spirit
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте