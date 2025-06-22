США использовали ракеты Tomahawk и противобункерные бомбы при ударе по Ирану

Fox News: США атаковали ИРАН ракетами Tomahawk и противобункерными бомбами

U.S. Navy
Фото: U.S. Navy/www.globallookpress.com

Американские военные при атаке на Иран использовали около 30 ракет Tomahawk и пять-шесть противобункерных снарядов. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По информации журналистов, по сверхсекретному подземному комплексу в Фордо ударили пятью-шестью бомбами. Их сбросили с бомбардировщиков B-2.

Ядерные объекты в Исфахане и Натанзе уничтожали 30 ракетами Tomahawk. Для их запуска использовали подводные лодки, которые были в момент атаки на расстоянии около 640 километров от целей.

Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье, 22 июня, заявил об успешной атаке американских ВВС на три ядерных объекта Ирана.

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