Избиратели освистали сенатора Сандерса при словах об Иране

Атака на Иран противоречит Конституции США, заявил независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Он показал в Facebook* реакцию избирателей.

«Я узнал о неконституционной атаке Трампа на Иран на большом митинге в Талсе, штат Оклахома. Вот ответ», — написал он.

Сандерс опубликовал видео, на котором прочел с трибуны заявление президента США Дональда Трампа об ударах по ядерным объектам в Иране. Участники митинга освистали его, а затем начали скандировать No more wars («Нет больше войнам»).

Ранее аналитик Скотт Риттер раскритиковал Трампа за провокацию. Он предупредил о непредсказуемой реакции Ирана и репутационных последствиях для США.

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