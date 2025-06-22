Избиратели освистали сенатора Сандерса при словах об Иране
Сенатор Сандерс показал возмущение американцев на решение Трампа атаковать Иран
Атака на Иран противоречит Конституции США, заявил независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Он показал в Facebook* реакцию избирателей.
«Я узнал о неконституционной атаке Трампа на Иран на большом митинге в Талсе, штат Оклахома. Вот ответ», — написал он.
Сандерс опубликовал видео, на котором прочел с трибуны заявление президента США Дональда Трампа об ударах по ядерным объектам в Иране. Участники митинга освистали его, а затем начали скандировать No more wars («Нет больше войнам»).
Ранее аналитик Скотт Риттер раскритиковал Трампа за провокацию. Он предупредил о непредсказуемой реакции Ирана и репутационных последствиях для США.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена