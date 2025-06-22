Американцы не оценили решение Трампа ударить по Ирану

Президент США Дональд Трамп совершил огромную ошибку, одобрив бомбардировку Ирана. Это скажется на репутации и безопасности Штатов, заявил американский аналитик Скотт Риттер в соцсети X .

«Самое глупое решение со времен президента Буша. Мы пока что не знаем даже, нанесли ли они ущерб. Израиль бомбил эти места в течение недели, многое уже было повреждено или уничтожено до этого», — сказал он.

Риттер предупредил, что ответ Ирана на такие провокации предсказать невозможно. Кроме того, атака скажется на репутации США как партнера по мирному урегулированию конфликтов. Аналитик усомнился в том, что Россия сможет доверять Штатам по украинскому вопросу.

Трамп объявил об успешной атаке на три ядерных объекта в Иране. СМИ сообщили, что в операциях участвовали бомбардировщики В-2 Spirit, способные поразить подземные сооружения, около 30 ракет Tomahawk и до шести противобункерных снарядов.