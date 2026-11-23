Туристическая полиция Таиланда и волонтеры разыскивают на Пхукете пропавшего накануне 74-летнего россиянина. Об этом сообщил ТАСС .

«Мы получили заявление о пропавшем без вести гражданине России, который исчез вчера, но на данный момент какой-либо дополнительной информации нет. Его пока не нашли», — рассказал агентству дежурный сотрудник полицейского участка.

По информации, опубликованной на сайте Phuket Info Center, мужчина вышел из жилого комплекса Boat Pattana в районе Равай 22 ноября около 08:00 по местному времени (04:00 по) московскому. Россиянин не взял с собой мобильный телефон.

В российском генконсульстве отметили, что проясняют ситуацию. Дипломаты уточнили, что к ним за содействием никто не обращался.

Ранее на Пхукете задержали семейную пару из России. Супругов подозревают в мошенничестве и отмывании денежных средств на общую сумму больше 150 миллионов рублей.