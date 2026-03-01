Трамп заявил, что убежден в гибели верховного лидера Ирана Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи действительно мог погибнуть при бомбардировке 28 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что верит в информацию о его ликвидации. Об этом сообщила газета The Guardian .

Президента попросили подтвердить информацию о гибели Хаменеи. Трамп ответил, что военные нанесли по Тегерану очень мощный удар, и многие из тех, кто принимал политические решения, ушли из жизни.

«Мы считаем, что это правдивая информация. <…> Да, многое из этого правда. Но мы не знаем всего, но многое из этого правда», — сказал он.

Ранее власти Тегерана сообщили о гибели зятя и невестки Хаменеи. Сам правитель, по информации ливанских СМИ, укрылся в кризисном штабе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что его резиденция разрушена, а анонимный израильский чиновник сообщил об обнаружении тела верховного лидера Ирана.

Бомбардировка со стороны США и Израиля началась утром 28 февраля. По предварительным данным, погибли боле 200 человек.