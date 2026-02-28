Операция «Эпическая ярость» или «Рычащий лев». Главное об атаке США и Израиля на Иран

Рано утром 28 февраля Израиль и США атаковали территорию Ирана — под ударом оказался Тегеран, ядерные объекты и резиденции представителей верховной власти. Американский лидер Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции и призвал иранцев свергнуть исламский режим. В ответ Иран ударил ракетами по Израилю и базам США на Ближнем Востоке. Подробности — в материале 360.ru.

Удары по Ирану 28 февраля Сообщения о взрывах в Тегеране и Исфахане, где расположен один из иранских ядерных центров, появились в СМИ в субботу утром. Под ударом оказались города Тебриз, Кум, Кередж и Керманшах и провинция Лурестан. Одна из ракет якобы попала в президентский дворец, но глава республики Масуд Пезешкиан остался жив и невредим, сообщило иранское агентство Mehr. Среди целей также числились штаб разведки Корпуса стражей исламской революции и международный аэропорт Тегерана, а также дома представителей власти. Под одновременный удар попали объекты союзников Ирана — организации «Хезболла» в Ливане. США выпустили десятки ракет Tomahawk — военные задействовали истребители с различных баз на Ближнем Востоке, а также с авианосцев, прибывших в регион.

Фото: РИА «Новости»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция готовилась месяцами, а решение о дате начала приняли несколько недель назад. В еврейском государстве признали участие США в атаке на иранскую территорию. «Десятки американских ударов наносятся штурмовиками, базирующимися на базах по всему Ближнему Востоку, а также с одного или нескольких авианосцев <…>. Атака будет гораздо масштабнее, чем американские удары по иранским ядерным объектам в июне прошлого года», — сообщила газета The New York Times. США и Израиль собираются наносить интенсивные удары в течение нескольких дней, отметили авторы The Wall Street Journal.

Фото: РИА «Новости»

Заявления Трампа о ситуации вокруг Ирана Трамп лично подтвердил участие Соединенных Штатов в операции и назвал ее «Эпическая ярость». В Израиле ей присвоили наименование «Рычащий лев». «Мы начали масштабную военную операцию в Иране, мы уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима», — заявил Трамп. Он назвал главными целями защиту американского народа и полное снятие иранской угрозы. Трамп пообещал уничтожить ракеты республики, ее флот и производство. Президент США призвал иранских военных и полицейских сложить оружие, а мирных жителей — спрятаться, чтобы минимизировать число жертв. Однако свергнуть исламский режим должны сами иранцы.

Когда мы закончим, возьмите свое правительство под контроль. Оно будет вашим, чтобы взять его. Это, вероятно, будет ваш единственный шанс на поколения. Дональд Трамп

Заявления Израиля Власти Израиля назвали удары упреждающими. ЦАХАЛ устраняет угрозы, исходящие от иранского режима, заявил Кац. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие. Операция направлена на создание условий, при которых местные жители сами смогут свергнуть режим. «Настало время для всех жителей Ирана — персов, курдов, азербайджанцев, белуджей и ахвази — сбросить иго тирании и построить свободный и миролюбивый Иран», — подчеркнул глава правительства.

Фото: РИА «Новости»

В Израиле ввели режим ЧС: запретили собрания и занятия в школах, приостановили работу большинства предприятий, над страной закрыли воздушное пространство. Министр иностранных дел Гидеон Саар сообщил, что военно-политический кабинет Израиля принял решение об атаке на Иран утром 28 февраля.

Промедление позволило бы иранскому режиму достичь «зоны неуязвимости» для своей ядерной программы, а также наладить массовое производство баллистических ракет большой дальности. Гидеон Саар

Ответ Ирана После атак в Иране практически полностью отключили интернет, наблюдаются проблемы с мобильной связью. По гостелеканалам транслируют патриотические ролики. Верховного лидера Али Хаменеи доставили в безопасное место, сообщил Reuters. Днем в СМИ появились сообщения об ответных ударах ВС Ирана. Ракеты били по территории Израиля, крупнейшей военно-морской базе США в Персидском заливе, расположенной в Бахрейне. Взрывы звучали в Саудовской Аравии.

Фото: РИА «Новости»

«[Для Ирана] нет красных линий после этой агрессии, все возможно, в том числе сценарии, которые ранее не рассматривались», — рассказал Al Jazeera высокопоставленный иранский чиновник.

КСИР нанес удары по следующим объектам: Территория Израиля: запущены десятки ракет и беспилотников, зафиксированы взрывы в Иерусалиме.

Американская база Пятого флота в Бахрейне (начался масштабный пожар).

Авиабаза Аль-Удейд в Катаре.

Авиабаза Аль-Салем и международный аэропорт в Кувейте.

Авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ.

Территория Иордании и Саудовской Аравии (сообщалось о взрыве в Эр-Рияде). На фоне ударов по Ирану и ответной реакции исламской республики Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт полностью закрыли воздушное пространство. Такое же решение приняли Иран и Израиль. Частичные ограничения ввели в Сирии, в Омане временно закрыли столичный аэропорт Маскат.

Фото: РИА «Новости»

Иран закрыл для судоходства Ормузский пролив, через который проходит 10-20% всей мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% сжиженного природного газа.

Жертвы и разрушения По данным агентства Тasnim, жертвами атаки на Иран стали 85 учащихся начальной школы на юге страны. В Абу-Даби погиб минимум один человек. В Дубае эвакуировали небоскреб Бурдж-Халифа, осколок иранской ракеты упал на территории отеля с российскими туристами. У пятизвездочного отеля Fairmont The Palm в районе «Пальм-Джумейра» в Дубае после атаки начался пожар. Возгорание произошло и на американской военной базе в Бахрейне, власти организовали эвакуацию из близлежащих районов.

Фото: РИА «Новости»

В Израиле зафиксировали прилет ракеты в жилое здание на севере страны, один человек получил ранение. Мировые авиакомпании отменили более 260 рейсов. Борт из Москвы в Дубай развернули прямо в середине пути. «Аэрофлот» объявил об отмене всех рейсов на 28 февраля в Дубай и Абу-Даби, пообещав на 1 марта задействовать широкофюзеляжные самолеты большей вместимости. «Победа» предложила пассажирам сдать билеты или перенести вылеты на другие дни. Росавиация рекомендовала российским перевозчикам до 2 марта использовать обходные маршруты при полетах в страны Персидского залива и соблюдать меры безопасности.

Фото: РИА «Новости»

Международная реакция на эскалацию на Ближнем Востоке В МИД России атаку США осудили и назвали заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права. МИД Ирана призвал Совбез ООН провести срочное заседание в связи с ударами США и Израиля. Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что для Ирана больше не существует красных линий.

Фото: РИА «Новости»

В иранской оппозиции сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви поддержал действия США и Израиля и назвал их гуманитарной интервенцией против репрессивного аппарата Исламской Республики. Поддерживаемая Ираном группировка «Катаиб Хезболла» объявила о скором начале атак на американские объекты в Ираке. Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил удары и назвал их эскалацией, ведущей к дестабилизации международного порядка. В МИД Китая призвали к немедленному прекращению боевых действия, возобновлению диалога и переговоров.