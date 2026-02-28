В Тегеране сообщили о гибели зятя и невестки аятоллы Хаменеи

Зять и невестка верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли во время ударов США и Израиля. Об этом заявил член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар, сообщило агентство Jamaran .

«Невестка и зять верховного лидера погибли», — сказал он.

Информация о гибели родственников верховного лидера Ирана при ракетных обстрелах официально пока не подтверждена, но и не опровергнута.

До этого представитель Иранского Красного Полумесяца Моджтаба Халеди сообщил, что в результате бомбардировок со стороны США и Израиля в стране погиб 201 человек и 747 были ранены, но данные еще уточняются.

Ранее американский журналист Джим Скиутто предупредил, что Пентагон разработал план нарастающих военных ударов по иранским объектам. Каждый этап продлится от одного до двух дней, но будут и паузы, чтобы американские военные смогли оценить боевые повреждения и перегруппироваться.

США и Израиль приступили к совместной операции «Эпическая ярость» утром 29 февраля.