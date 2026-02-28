В Израиле заявили об обнаружении тела Хаменеи

В Израиле подтвердили гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи и заявили об обнаружении его тела. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Хаменеи мертв и его тело уже нашли», — заявил высокопоставленный израильский чиновник.

Китайский телеканал CGTN также рассказал о ликвидации аятоллы и уточнил, что его тело якобы извлечено из‑под руин резиденции. При этом официального подтверждения со стороны Ирана по-прежнему не поступало.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о разрушении резиденции верховного лидера Ирана и нарастающих признаках его гибели. Премьер добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также ликвидировала ряд лидеров Ирана.