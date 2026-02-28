В Ливане раскрыли местонахождение Верховного лидера Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи находится в кризисном штабе и лично руководит действиями армии. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen .

После опровержения главой МИД Ирана Аббасом Аракчи сообщений о гибели аятоллы в результате американо-израильских ударов, источник ближневосточного СМИ подтвердил информацию о предполагаемом местонахождении Хаменеи.

«Как и во время войны летом 2025 года, находится в кризисном штабе и лично руководит ведением военных действий», — заявил собеседник телеканала.

Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар уточнил, что зять и невестка аятоллы Али Хаменеи погибли во время ударов США и Израиля. Однако официальные источники эту информацию пока не подтвердили и не опровергли.