Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует

Трамп: режим прекращения огня с Ираном больше не действует

Режим прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном перестал действовать, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщил ТАСС .

«Я думаю, он больше не действует», — отметил глава США на встрече с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте на полях саммита НАТО в Анкаре.

Американские вооруженные силы 7 июля ударили по южным регионам Ирана, городу Бендер-Аббас и острову Кешм. В ответ Корпус стражей исламской революции поразил 85 военных объектов США в Бахрейне и Кувейте.

Рютте публично одобрил действия Пентагона, назвав их «абсолютно необходимыми». Он обвинил Тегеран в несоблюдении условий перемирия.