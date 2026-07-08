ВС США возобновили мощные удары по Ирану

Вооруженные силы США возобновили удары по Ирану. Об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Удары США являются ответом на атаки Ирана на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив. Продемонстрированная Ираном агрессия была необоснованной, опасной и являлась явным нарушением режима прекращения огня», — заявили в командовании.

США намерены заставить Иран дорого заплатить за нападение на коммерческие суда, отметили авторы поста.

Иранские СМИ сообщили, что семь взрывов прогремело на юге страны, по шесть — в городе Бендер-Аббас и на острове Кешм.

В районе Ормузского пролива танкер с нефтью под флагом Саудовской Аравии получил повреждения. Проход по проливу по-прежнему не безопасен из-за мин. В очереди стоят около 600 судов.