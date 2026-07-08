КСИР сообщил об ударах по 85 военным американским объектам в Бахрейне и Кувейте

Военно-морские и Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) осуществили атаки по 85 военным объектам США, находящимся на территории Бахрейна и Кувейта. Удары нанесли в ответ на американские атаки на иранскую территорию. Об этом сообщили в КСИР, документ оказался в распоряжении Fars .

«В качестве первоначального ответа на эту агрессию военно-морские и воздушно-космические силы КСИР в ходе совместной операции [с применением] ракет и БПЛА нанесли удары по 85 важным военным объектам США», — заявили в КСИР.

Иранские силы ударили по объектам в порту Салман, на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте и зоне Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Сегодня ночью Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские силы возобновили удары по Ирану в ответ на иранские атаки на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив.