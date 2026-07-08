Генсек НАТО Рютте публично поддержал новые американские удары по Ирану

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично одобрил очередные американские удары по Ирану, назвав их «абсолютно необходимыми», а также обвинил Тегеран в якобы несоблюдении условий перемирия. Об этом он заявил журналистам на саммите НАТО в Анкаре, его процитировало РИА «Новости» .

«Я считаю, что это было абсолютно необходимо. Когда действует режим прекращения огня, а Иран, по сути, нарушает его. <…> Совершенно необходимо, чтобы США решительно отреагировали», — сказал Рютте.

По его словам, союзники намерены подтвердить на предстоящем саммите, что Ирану нельзя «получить возможности обладать ядерным оружием». Также главы государств НАТО вновь выскажутся за восстановление свободы судоходства в акватории Ормузского пролива.

Ранее ВС США сообщило, что американские силы возобновили удары по Ирану в ответ на иранские атаки на судна в Ормузском проливе.