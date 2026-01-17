Трамп заявил, что пришло время искать новое руководство в Иране

Неэффективное управление сделало Иран худшим местом для жизни. Настало время для смены власти в республике, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico .

«[Власти несут ответственность за] полное уничтожение страны и применение насилия в невиданных ранее масштабах. <…> Пришло время искать новое руководство в Иране», — сказал он.

Трамп раскритиковал действующую администрацию за попытку сохранить контроль над ситуацией путем убийств тысяч человек, вместо того чтобы сосредоточиться на надлежащем управлении. Иран он назвал худшим местом для жизни и привел в пример себя как эффективного руководителя.

В конце декабря в крупных городах Ирана начались беспорядки, силовики задержали около трех тысяч человек. Министр обороны Азиз Насирзаде заявил, что организаторы платили участникам погромов до 3,5 тысячи долларов.