Силовики задержали три тысячи участников беспорядков в Иране

Tasnim: в Иране задержали три тысячи террористов и участников беспорядков

Иранские правоохранители арестовали около трех тысяч человек, подозреваемых в связях с террористами и участии в массовых протестах. Об этом сообщило агентство Tasnim .

«Представители сил безопасности объявили, что к настоящему моменту были задержаны три тысячи человек из числа членов террористических группировок, а также лица, участвовавшие в недавних беспорядках», — сообщило агентство.

Накануне глава Минобороны страны Азиз Насирзаде заявил, что протестующие получали деньги за преступления: около 3500 долларов за убийство и почти 1500 за поджог автомобиля.

Волнения в Иране вспыхнули 29 декабря. Беспорядки охватили многие крупные города страны. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников полиции.

С 8 января глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что среди протестующих появились вооруженные боевики. Власти возложили ответственность за протесты на Израиль и США. Глава Белого дома Дональд Трамп предупреждал о возможном применении силы против Ирана, но потом резко сменил риторику.

Ранее политолог Александр Дудчак назвал попытку устроить в Иране переворот неудачной. Несмотря на текущую нестабильность, многие эксперты считают, что действующая власть страны сможет стабилизировать обстановку и сохранить контроль.