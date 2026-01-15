Трамп резко сменил риторику и заявил о прекращении убийств в Иране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко сменил риторику по Ирану и дал понять, что потенциального удара может и не быть. Об этом сообщила газета The New York Times .

«Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они прекратились. И нет никаких планов по поводу казней. Мне сообщили об этом из надежного источника. Мы будем пристально наблюдать за событиями, которые там происходят», — подчеркнул глава государства.

Однако обстановка в Иране все еще остается напряженной. Великобритания закрыла посольство в Тегеране, Иран запретил полеты гражданских воздушных судов, средства ПВО привели в боевую готовность.

Американская газета The Wall Street Journal сообщала о риске удара по Ирану ракетами Tomahawk, размещенными на Ближнем Востоке.