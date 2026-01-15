Протестантам в Иране платили за преступления

Глава МИД Ирана: протестантам платили около 3,5 тыс. долларов за убийство

Участникам акций протеста в Иране предлагали оплату за преступления: примерно 3,5 тысячи долларов стоило убийство человека и около 1,5 тысячи — поджог автомобиля. Об этом заявил министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.

По его словам, на собраниях, где протестанты планировали дестабилизацию обстановки в Иране, устанавливали конкретные расценки за диверсии.

«Убийство человека — 500 миллионов туманов (3448 долларов) поджог автомобиля — 200 миллионов туманов (1379 долларов), поджог полицейского участка — 80 миллионов туманов (551 доллар), совершение акта вандализма — 15 миллионов туманов (103 доллара)», — процитировало слова Насирзаде агентство Iribnews.

Ранее Reuters сообщило, что во время протестов в Иране погибли примерно две тысячи человек. Анонимный источник рассказал журналистам, что в гибели сотрудников службы безопасности и мирных граждан виноваты террористы.