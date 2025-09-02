Трамп 2 сентября сделает заявление на необъявленную тему
Американский лидер Дональд Трамп намерен выступить с заявлением. На какую тему — пока неизвестно. Информация о времени появилась в его распространенном графике, сообщило РИА «Новости».
«В 14:00 дня (21:00 по московскому времени — Прим. ред.) президент делает заявление», — написали в расписании.
Обращение Трамп сделает в Овальном кабинете. К нему допустят пул журналистов Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что смог за две недели освободить Вашингтон от преступности. До этого он направил в город национальную гвардию.
Также глава государства пообещал карать смертной казнью преступников, убивших на территории столицы США. По мнению политика, такая мера сможет предотвратить подобные преступления.
Экс-глава Белого дома Джо Байден в 2021 году ввел мораторий на федеральные казни, назвав их бесчеловечными. Трамп отменил его в первый день президентства.