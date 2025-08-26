Трамп пообещал добиваться смертной казни за убийства в Вашингтоне
Обвиняемых в убийствах, совершенных на территории Вашингтона, будут карать смертной казнью. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на заседании кабинета американской администрации в Белом доме, сообщило издание Bloomberg.
«Если кто-нибудь убьет кого-нибудь в столице, Вашингтоне, округе Колумбия, то мы будем добиваться смертного приговора», — заявил Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что это сильная мера превентивного воздействия, способная предотвратить убийства в городе.
Издание отметило, что в августе федеральное правительство взяло под контроль полицейское управление Вашингтона, направив на улицы города войска Нацгвардии для борьбы с преступностью.
Бывший глава государства Джо Байден в 2021 году ввел мораторий на федеральные казни, назвав эту практику бесчеловечной. Трамп отменил его в первый же день своего президентства.