Трамп решил вернуть смертную казнь на федеральном уровне

Избранный президент США Дональд Трамп изучает возможность восстановления смертной казни на федеральном уровне. Мораторий на исполнение этого вида наказания ввели при администрации Джо Байдена, сообщил Reuters .

«Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне», — сообщили американские чиновники на правах анонимности.

Федеральный мораторий на исполнение смертных приговоров ввели во время президентства Джо Байдена. В июле 2021 года его объявил занимавший тогда должность генерального прокурора Меррик Гарланд. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал отменить мораторий в первый же день своего президентства.

Федеральный мораторий на исполнение смертных приговоров ввели во время президентства Джо Байдена. В июле 2021 года его объявил занимавший тогда должность генерального прокурора Меррик Гарланд. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал отменить мораторий в первый же день своего президентства.

Трамп сообщил, что его администрация занимается увольнением более тысячи сотрудников, которые были назначены предыдущей властью, но не соответствуют требованиям новой администрации. Трамп также подписал указ об отмене 78 решений, которые принял его предшественник

Ранее Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения. Его не выдадут, если мать ребенка на момент его рождения находилась в Штатах незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом страны.