Трамп за две недели освободил Вашингтон от преступности

Вашингтон стал свободен от преступности гораздо раньше запланированного срока. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«С тех пор как я взялся за дело <…> всего через 14 дней Вашингтон становится зоной, свободной от преступности, что гораздо быстрее запланированного», — написал президент США.

Еще 11 августа он заявил о борьбе с преступностью и направил в город национальную гвардию.

Ранее Трамп отмечал, что намерен карать смертной казнью преступников, совершивших убийство на территории Вашингтона. По его словам, такая сильная мера способна предотвратить подобные преступления в городе.

До этого американский лидер признал, что из-за уличной преступности Вашингтон стал одним из самых опасных городов в мире. Президент пообещал приложить все усилия, чтобы исправить ситуацию.