Трамп указал, что его не беспокоит эскалация протестов в Европе

Президент США Дональд Трамп признался, что не беспокоится из-за эскалации протестов в Европе. Ролик, где глава государства общается с прессой, опубликовал в соцсети X аккаунт для оперативных комментариев Белого дома Rapid Response 47 .

По словам американского лидера, протесты возникли из-за ситуации с иммигрантами.

«У них колоссальные проблемы. Им следовало давно положить этому конец», – сказал Трамп.

Ранее стало известно, что участниками манифестаций во Франции стали более 400 тысяч человек. Такие данные привело МВД страны. Представители профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» оценили число протестующих почти в 800 тысяч.

Президент России Владимир Путин назвал причиной беспорядков в Европе ошибки европейских политиков, которые касаются экономики, финансов и избыточного госдолга.