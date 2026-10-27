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    Трамп указал, что его не беспокоит эскалация протестов в Европе

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп признался, что не беспокоится из-за эскалации протестов в Европе. Ролик, где глава государства общается с прессой, опубликовал в соцсети X аккаунт для оперативных комментариев Белого дома Rapid Response 47.

    По словам американского лидера, протесты возникли из-за ситуации с иммигрантами.

    «У них колоссальные проблемы. Им следовало давно положить этому конец», – сказал Трамп.

    Ранее стало известно, что участниками манифестаций во Франции стали более 400 тысяч человек. Такие данные привело МВД страны. Представители профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» оценили число протестующих почти в 800 тысяч.

    Президент России Владимир Путин назвал причиной беспорядков в Европе ошибки европейских политиков, которые касаются экономики, финансов и избыточного госдолга.

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