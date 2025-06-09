Трамп споткнулся при посадке в самолет

Президент США Дональда Трамп попал в неловкое положение в штате Нью-Джерси. Он споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, сообщил Times Now .

Республиканец совершил рабочую поездку в Бедминстер, после которой планировал отправиться в загородную резиденцию в Кэмп-Дэвид к северо-западу от Вашингтона.

Пообщавшись с журналистами, он взошел на трап Air Force One, споткнулся на ступеньках, но быстро восстановил равновесие и показал наблюдавшим за произошедшим одобряющий жест рукой — символ его предвыборной кампании после покушения в Пенсильвании.

На этом же трапе, но гораздо выше споткнулся госсекретарь США Марко Рубио. Он обошелся без игры на публику и поспешил на борт.

Трамп много критиковал своего предшественника на посту президента Джо Байдена за плохие когнитивные способности и нелепое поведение. Он даже поддержал слухи о том, что демократа подменили.