Воплощение американской мечты. Как сын эмигрантов Марко Рубио стал госсекретарем США

Нынешний госсекретарь США Марко Рубио мог бы рекламировать американскую мечту: чудесный дом, прекрасная семья, престижная работа в Белом доме. Как всего этого достиг простой сын кубинских эмигрантов — в материале 360.ru.

Марко Рубио Марко Антонио Рубио родился 28 мая 1971 года в Майами, штат Флорида. Он — третий ребенок в кубинской семье, одно время утверждал, что его отец и мать сбежали от режима Фиделя Кастро. Однако документы свидетельствуют, что Ориалес и Марио Рубио перебрались в США в 1956-м, то есть за пару лет до Кубинской революции. Еще одна история, которую любил рассказывать политик: будто бы его родители собирались вернуться на Кубу. Дескать, в 1961-м мать даже отправилась туда вместе со старшими сыном и дочерью, но, увидев воочию движение страны к коммунизму, резко сдала назад и вернулась в Соединенные Штаты. Вот такие жертвы «красного режима». Довольно скоро к семье присоединились в качестве беженцев другие кубинские родственники. Одним из последних в 1962-м прибыл дед по материнской линии. Правда, его чуть было не депортировали как нелегального иммигранта, но все обошлось. В 1975 году все Рубио получили американское гражданство.

Фото: Марко Рубио в ежегоднике старшей школы. South Miami Senior High School / Публичное достояние

Некоторое время семья жила в Лас-Вегасе: отец работал барменом в отеле Sam’s Town, а мать — экономкой в ​​отеле и казино Imperial Palace. В это время будущий политик, уже получивший свое первое причастие как католик, три года посещал Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов). А после возвращения в Майами снова стал католиком.

Интересно Позднее он еще раз отходил от католической веры и посещал баптистскую Церковь Христа в Уэст-Кендалле. Однако на данный момент он — католик и прихожанин собора Church of the Little Flower в Корал-Гейблс. Позднее он еще раз отходил от католической веры и посещал баптистскую Церковь Христа в Уэст-Кендалле. Однако на данный момент он — католик и прихожанин собора Church of the Little Flower в Корал-Гейблс.

В 1989-м будущий политик окончил старшую школу. Затем по футбольной стипендии учился в колледже Tarkio в Миссури, оттуда ушел в общественный Santa Fe в Гейнсвилле. Получил степень бакалавра политологии в Университете Флориды и диплом доктора права с отличием в Университете Майами в 1996-м. Марко утверждал, что общая сумма его кредитов на образование составляла 150 тысяч долларов. Полностью он их выплатил лишь в 2012 году, когда стал сенатором США.

Фото: Марко Рубио пишет плакаты в поддержку президентской кампании Боба Доула, 1996 год. Marco Rubio Campaign / www.globallookpress.com

Карьера политика Рубио Большинство американцев еще во время учебы делают свой извечный политический выбор: демократы или республиканцы. Рубио предпочел последних. Он стажировался у конгрессвумен Илеаны Рос-Лейтинен и помогал президентской кампании Боба Доула. Правда, тот проиграл и демократ Билл Клинтон ушел на второй срок. Марко немного поработал в юридической фирме адвоката и политика Аль Карденаса и в 1998-м занял должность городского комиссара Западного Майами. Дальше попал в палату представителей штата Флорида. Мужчина трудился там девять лет, занимаясь совершенствованием системы образования, выступал за пожизненное наказание за сексуальное насилие и смягчение налогов.

Фото: Марко Рубио, Флорида, 30 августа 2010 года. Brendan Fitterer / www.globallookpress.com

В ноябре 2006 года 35-летний Рубио вступил в должность спикера палаты представителей, став первым американцем кубинского происхождения на этом посту. Правда, поговаривали, что политик успел спустить более 16 тысяч долларов на личные нужды. Но кубинец утверждал, что вернул партии все потраченные деньги. Еще говорили, что он предпочитал распределять государственные деньги на учреждения, с которыми сотрудничал, но доказать умысел не удалось. А когда в 2008-м работал внештатным преподавателем политологии во Флоридском международном университете, пропустил в первом семестре 30% пар. При этом себе выбил зарплату больше, чем у коллег.

Фото: Марко Рубио — кандидат в сенат от Республиканской партии, 27 сентября 2010 года. Gary Coronado / www.globallookpress.com

Рубио и Трамп Наконец в 2010 году политик выбрался в сенат. Там он в числе прочего привычно критиковал демократов, выступал против вмешательства правительства в экономику, однополых браков, контроля над оружием, реформы здравоохранения, улучшения отношений с Кубой и дружбы с Китаем. Но помнил свои корни и поддерживал смягчение иммиграционного законодательства. Марко настолько заматерел в политике, что в 2016 году решил участвовать в президентских выборах. Вот только на праймериз в своем родном штате он с треском провалился и кандидатом от Республиканской партии стал Дональд Трамп. Понятно, что любви не случилось: кубинец назвал миллиардера главным пошляком в истории США, вульгарным, неадекватным и некомпетентным. Тогда еще кандидат Трамп в ответ называл его «маленьким Марко» и, как известно, выиграл в борьбе за президентское кресло. Сенатор Рубио немного смягчил риторику. Но взял реванш в январе 2021 года: штурм Капитолия публично назвал бунтом и признал победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. А затем спокойно избрался в сенат на третий срок.

Интересно Едва ли Рубио можно назвать другом России. В феврале 2017 года он внес в конгресс США законопроект: переименовать улицу в Вашингтоне, где расположено российское посольство, в честь Бориса Немцова. Спустя пять лет политик предложил ввести санкции против страхователей танкеров, перевозящих топливо из России в Китай. Едва ли Рубио можно назвать другом России. В феврале 2017 года он внес в конгресс США законопроект: переименовать улицу в Вашингтоне, где расположено российское посольство, в честь Бориса Немцова. Спустя пять лет политик предложил ввести санкции против страхователей танкеров, перевозящих топливо из России в Китай.

Фото: Марко Рубио — кандидат в президенты от Республиканской партии. получает подарок после речи в Чикаго, 7 июля 2015 года. Rick Majewski / www.globallookpress.com

Госсекретарь США Когда начался российско-украинский конфликт, Рубио активно поддержал государственную кампанию помощи киевской власти. Но, будучи опытным политиком, вскоре начал говорить о необходимости мирных переговоров. А весной 2024-го осмелел настолько, что проголосовал против перечисления 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. Марко даже начал призывать к выходу США из НАТО, хотя в свое время поддержал законопроект, усложняющий эту процедуру. Но теперь-то снова пришло время Трампа и нужно было оперативно реагировать на перемены. Политик не прогадал — и в нынешнем январе получил должность государственного секретаря.

Фото: www.globallookpress.com

Стоит отметить, что, в отличие от большинства других назначенцев 47-го президента США, политика хвалили и республиканцы, и демократы. А после позорного провала и последующей отставки советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца Рубио заменил его в статусе исполняющего обязанности. Пока Марко ведет себя идеально: он поддакивает патрону, хвалит его и смело ругается с Илоном Маском. Недавно пообещал, что правительство США будет «агрессивно отзывать визы для китайских студентов, включая тех, кто связан с Коммунистической партией Китая или обучается в критических областях».

Фото: Семья Марко Рубио, Флорида, 15 марта 2016 года. Aftonbladet / www.globallookpress.com

Личная жизнь Марко Рубио Марко женился в 1998 году — его избранницей стала Жанетт Кристина Доусдебес, с которой тот вместе учился в школе Майами. Девушка из колумбийской семьи была чирлидером футбольного клуба Miami Dolphins и блистала в календаре купальников, который выпустили в поддержку спортсменов. Вот тогда-то на нее и обратил внимание будущий политик. После свадьбы миссис Рубио собралась было учиться дизайну одежды в Международном колледже изящных искусств, но в итоге выбрала карьеру домохозяйки. Кстати, муж, по его признанию, однажды попытался привлечь ее к своим делам, но все кончилось «катастрофой». Хотя не исключено, что он просто свалил на женщину путаницу в финансовых операциях. Жена политика из семьи протестантов. Сейчас у супругов четверо детей: две девочки и два мальчика. Трое младших посещают частную протестантскую христианскую школу, а старший сын учится в католической средней.