США управляли клоны Байдена? Как один репост Трампа помог теории о двойниках Сонного Джо

В Сети набирает все большую популярность конспирологическая теория о том, что бывшего американского президента Джо Байдена давно заменили двойниками. Ее косвенным сторонником выступил даже нынешний лидер страны Дональд Трамп, поддержавший сообщение о смерти своего предшественника, которая якобы наступила еще в 2020 году. Что кроется за этой историей и кто действительно стоял у руля в США при Сонном Джо, разбирался 360.ru.

Откуда возникли слухи о двойнике Байдена Впервые о том, что у Байдена есть двойник, заговорили еще в 2023 году. Первое, на что обратили внимание в соцсетях, — совершенно разные мочки ушей на фотографиях политика с разных мероприятий. Специалисты в области физиогномики также указывали, что явные отличия есть и в форме носа. Кроме того, будто бы исчезли родимые пятна, замеченные у Байдена ранее. Новая волна обсуждений на эту тему нахлынула в июне 2025-го. Масла в огонь подлил действующий президент США Дональд Трамп, репостнувший в соцсети Truth Social утверждение о том, что его предшественника казнили еще в 2020 году и заменили его клонами. Как-либо комментировать эту теорию нынешний американский лидер не стал, однако даже его молчаливого репоста хватило, чтобы народ с новым рвением начал изучать и сравнивать фото и видео с 82-летним политиком.

Фото: Chip Somodevilla-Pool/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Пользователи обратили внимание и на странные складки у основания шеи бывшего президента, напоминающие маску. Также поводом для обсуждения стали как по волшебству меняющаяся форма глаз политика и манера его речи. Странности происходили и с ростом Байдена. Популярный американский комик Джо Роган публично заявлял, что однажды политик вышел из Белого дома таким высоким, каким никогда не был. Он появился перед журналистами с супругой, которая была на высоких каблуках. «Посмотрите на его рост. Он никогда не был настолько выше Джилл. И посмотрите на размер каблуков Джилл», — подчеркивал артист в своем подкасте. На фоне этих обсуждений сторонники конспирологической теории пришли к выводу, что новость о раке Байдена — это так называемый псиоп (психологическая операция — прим. ред.), чтобы официально вывести персонажа из игры.

Фото: Will Oliver - Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кто вместо Байдена подписывал документы в Белом доме Слухи о двойниках еще сильнее усугубились после разразившегося скандала с подписями экс-главы Соединенных Штатов, который Трамп назвал одним из крупнейших в истории государства. Оказалось, что далеко не все важные документы Байден подписывал сам в период управления страной. Об этом сообщил Fox News. По словам председателя комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США Джеймса Комера, несколько сотрудников Белого дома подписывали бумаги от лица политика с помощью автопера. «Мы установили четырех сотрудников, которые брали документы и помещали их на автоподпись, нажимали „пуск“ и в результате получали подпись Джо Байдена», — заявил он. Конгрессмены приступили к расследованию, чтобы выяснить, кто предоставил вышеупомянутым сотрудникам такие полномочия и знал ли сам Байден о происходящем.

Фото: Will Oliver - Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Трамп также назвал недействительными подписанные автопером помилования, которые издала администрация его предшественника, перед тем как он покинул Белый дом. Таким образом, рассуждения о том, что Байден не управлял Соединенными Штатами в полном объеме, получили косвенное подтверждение. Скандал с подписями — только верхушка айсберга Всплывшая информация о подписях может стать только началом череды тайн, которые вскоре откроются всему миру. Этому могут поспособствовать не только политические игры, но и выплеск космический энергии, предупреждал ранее астролог Александр Зараев. По его словам, в наступившем июне Дональд Трамп станет одной из главных действующих фигур, от которой стоит ждать неожиданных ходов. И речь идет не только о его отношениях с Европой и Украиной. В США могут начаться судебные разбирательства небывалых масштабов, связанные с внутренними делами страны. Если прогноз сбудется, американцы наконец узнают, кто на самом деле управлял государством во время президентства Байдена.