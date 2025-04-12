Трамп прошел тест на когнитивные способности

Президент США Дональд Трамп сообщил, что успешно прошел тест на когнитивные способности, от которого отказывался бывший глава государства Джо Байден. Слова американского лидера привел телеканал Fox News .

«Чувствую, что нахожусь в хорошей форме. У меня хорошие душа и сердце. Я прошел тест на умственные способности, хотел немного отличаться от Байдена. Все ответы правильные, не знаю, что еще сказать», — заявил он.

Плановое обследование президента США продолжалось порядка четырех часов, он прошел все необходимые тесты.

В ходе предвыборной кампании Трамп критиковал Байдена за сокрытие информации о состоянии здоровья и призывал пройти когнитивные тесты.

Республиканцы отмечали, что в Демократической партии скрыли данные о состоянии 46-го президента, который на публике забывался, заговаривался, терялся в пространстве и падал.