Трамп решил нарушить протокол и лично встретить Си Цзиньпина

Американский лидер Дональд Трамп сам будет встречать прилетающего с государственным визитом председателя КНР Си Цзиньпина на базе Эндрюс, впервые более чем за 60 лет отойдя от протокола. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Журналисты отметили, что такие действие указывают на глубокое почтение к китайскому руководителю со стороны главы Белого дома.

До этого на базе Эндрюс такой случай произошел в 1962 году: президент США Джон Кеннеди лично встретил премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана.

В августе прошлого года Трамп лично поприветствовал российского президента Владимира Путина на летном поле в Анкоридже, когда проходил саммит лидеров двух государств.

О том, что Си Цзиньпин отправится в США с государственным визитом, стало известно в начале недели. Во время встречи политики обсудят отношения между странами и ключевые вопросы развития и глобального мира.