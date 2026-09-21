Председатель КНР Си Цзиньпин отправится в США с государственным визитом с 23 по 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.

«По приглашению президента Соединенных Штатов Америки [Дональда] Трампа председатель КНР Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты Америки с государственным визитом с 23 по 25 сентября», — заявили в ведомстве.

Во время визита Си планирует обсудить с главой Белого дома отношения между США и Китаем, а также ключевые вопросы развития и глобального мира.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с американским и китайским коллегами — Дональдом Трампом и Си Цзиньпином — действительно может состояться на саммите АТЭС.

Он отметил, что совместную встречу не планировали, но если все трое окажутся в одном месте, то по дипломатическим каналам предпримут определенные инициативы.