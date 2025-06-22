Трамп решил, что переговоры с Ираном ни к чему не ведут

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что еще в мае президент Дональд Трамп принял решение, которое не оставило Ирану шансов избежать военного конфликта с Вашингтоном. Американский лидер решил, что переговоры с Тегераном ни к чему не ведут, и непублично направил ультиматумы республике. Об этом сообщил телеканал NBC News .

«Думаю, что он решил примерно к середине мая, что этот процесс ни к чему не ведет, и решил непублично направить Ирану ультиматум. И в конце концов, мы решили сами уничтожить [иранский ядерный объект] в Фордо и некоторые другие объекты», — сказал Вэнс.

США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана: в Натанзе, Фордо и Исфахане. Трамп объявил, что целью атаки стало ограничение ядерного потенциала Ирана. При этом глава Белого дома объяснил удары по трем ядерным объектам в Иране стремлением к миру. Американская администрация обнародовал кадры с Трампом и его командой во время ударов.

В США не оценили решение президента ударить по Ирану. Это скажется на репутации и безопасности страны, заявил американский аналитик Скотт Риттер. Один из сенаторов призвал проголосовать за запрет Трампу вовлекать государство в конфликт.