«Время для мира». Трамп сделал противоречивое заявление после атаки США на Иран
Трамп после атаки на Иран заявил, что настало время для мира
Президент США Дональд Трамп объяснил удары по трем ядерным объектам в Иране стремлением к миру. Он заявил об этом в соцсети Truth Social.
«Сейчас время для мира! Спасибо за внимание к этому вопросу. <…> Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен согласиться прекратить эту войну», — сказал хозяин Белого дома.
По его словам, американские бомбардировщики провели успешную операцию и поразили три ядерных объекта. Трамп поздравил пилотов и сообщил, что все задействованные в атаке самолеты благополучно возвращаются на базу.
В ударах по Ирану могли задействовать бомбардировщики В-2 Spirit, вылетевшие в сопровождении самолетов-заправщиков с авиабазы Уайтмен к месту дислокации в Индийском океане. Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» предупредило, что в случае атак США по Ирану хуситы начнут обстреливать американские корабли в Красном море.