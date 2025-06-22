В США призвали проголосовать за запрет Трампу вовлекать страну в конфликт

Сенатор Мерфи заявил, что Иран не представлял угрозы нападения на США

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи обратился к конгрессу с призывом оперативно рассмотреть законопроект, который лишил бы президента Дональда Трампа права втянуть США в конфликт на Ближнем Востоке. По данным разведки, Иран не планировал атаковать США, написал он в своем аккаунте в соцсети Х.

«Только конгресс может объявить превентивную войну, и мы должны как можно скорее проголосовать за законопроект, чтобы всецело лишить президента Трампа полномочий втягивать нас в конфликт на Ближнем Востоке, который может привести к бесчисленным жертвам среди американцев и потере триллионов долларов», — подчеркнул сенатор.

Он сообщил, что, по информации, полученной им на прошлой неделе, Иран не планировал атаковать США. Более того, переговоры с Тегераном, которые прервали израильские удары, могли бы увенчаться успехом.

США атаковали три ядерных объекта Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Трамп заявил, что целью ударов было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он предупредил Тегеран: либо страна прекратит свою ядерную программу, либо столкнется с гораздо более серьезными последствиями.

В Соединенных Штатах подготовились к ответному удару Ирана в ближайшие 48 часов. В Министерстве обороны Соединенных страны не исключают, что атака может быть направлена на американские базы на Ближнем Востоке.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал удары США по Ирану прямой угрозой всему миру. Он призывал страны к снижению напряженности, соблюдению Устава организации и международного права.