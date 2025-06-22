Белый дом обнародовал кадры с Трампом и его командой во время ударов по Ирану
Белый дом поделился серией фотографий из Ситуационной комнаты, когда США наносили удары по иранским объектам. Кадры опубликованы в аккаунте резиденции президента США в соцсети X.
На снимках запечатлены президент Дональд Трамп и его команда: вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и глава Пентагона Пит Хегсет. Трамп сидит в кепке с девизом «Сделаем Америку снова великой».
В ночь на 22 июня США нанесли удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американские самолеты B-2 сбросили не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, а подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk. Президент Трамп назвал это событие «историческим моментом».
Трамп заявил, что три объекта уничтожены, назвав это «впечатляющим достижением». Он также пообещал новые, более мощные удары, если Тегеран не согласится на мир.
Хуситы осудили американские удары по иранским ядерным объектам. Они выразили готовность поддержать Тегеран в конфликте с Израилем и США. Иран потребовал провести экстренное заседание СБ ООН.
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи призвал конгресс быстро рассмотреть законопроект, лишающий президента Дональда Трампа возможности втянуть США в конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, Иран не собирался атаковать США.