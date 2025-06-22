Белый дом обнародовал кадры с Трампом и его командой во время ударов по Ирану

Белый дом поделился серией фотографий из Ситуационной комнаты, когда США наносили удары по иранским объектам. Кадры опубликованы в аккаунте резиденции президента США в соцсети X .

На снимках запечатлены президент Дональд Трамп и его команда: вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и глава Пентагона Пит Хегсет. Трамп сидит в кепке с девизом «Сделаем Америку снова великой».

В ночь на 22 июня США нанесли удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американские самолеты B-2 сбросили не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, а подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk. Президент Трамп назвал это событие «историческим моментом».