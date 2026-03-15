Трамп рассказал, когда вернет антироссийские санкции

США приостановили действие антироссийских санкций, а не отменили их полностью. Ограничения возобновятся, как только завершится кризис в Персидском заливе, сообщил американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News .

«Я хочу, чтобы у мира была нефть. Я хочу, чтобы у нас была нефть. <…> [Санкции] вернутся, как только кризис закончится», — сказал он.

На фоне скачка мировых цен на нефть Трамп попросил помощи других стран в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив. Некоторые согласились, но он отказался уточнить, какие. Президент подтвердил вероятность того, что корабли ВМС США начнут сопровождать суда по этому морскому пути.

Ранее Минфин США вывел из-под санкций российскую нефть, загруженную в танкеры, объемом около 100 миллионов баррелей. Это решение не понравилось странам Евросоюза, однако оно позволит стабилизировать рынок, по мнению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.