EC: Европа в безвыходном положении из-за решения США ослабить санкции против РФ

Решение Вашингтона ослабить санкции против российской энергетики стало переломным моментом и поставило Европу в безвыходное положение. Об этом сообщил журнал The European Conservative .

Издание отметило, что Белый дом открыто признал необходимость российской нефти для баланса мировой энергосистемы — впервые с начала спецоперации. Этот шаг расшатывает единство западной коалиции.

Для США санкции — гибкий инструмент, а Европа оказалась заложницей собственной риторики об отказе от российского топлива.

Схожее мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он предупредил, что без поставок нефти из России Европа не сможет выйти из кризиса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что международная энергетическая инфраструктура нуждается российской нефти. По его словам, поставки топлива после ослабления санкций США стабилизируют мировой рынок.