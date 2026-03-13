В Кремле указали на попытки США стабилизировать энергетические рынки

Россия заметила попытки США стабилизировать мировые энергетические рынки, в том числе путем частичного снятия антироссийских санкций. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В данном случае мы видим действие Соединенных Штатов, попытку стабилизировать энергетические рынки. В этом плане наши интересы совпадают», — процитировало его РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ситуация чревата нарастанием глобального кризиса в энергетике и такие шаги будут способствовать стабилизации рынка.

Песков уточнил, что, по заявлениям американских представителей, исключение сделано для нефти, загруженной до 12 марта. При этом Вашингтон в целом не планирует дальнейшего снятия нефтяных санкций с России.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на фоне снижения ограничений российская нефть стала более востребованной в мире.