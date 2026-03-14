Поступление российской нефти на мировой рынок после ослабления санкций США способствует его стабилизации. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в беседе с ТАСС .

«Российская нефть необходима. И сейчас, когда часть из нее начинает поступать на энергетические рынки, наступает большая стабильность», — заявил он.

Он подчеркнул, что международная энергетическая инфраструктура не может лишиться больших объемов российского топлива.

«Так устроена экономика», — резюмировал Песков.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без российских нефти и газа Европа не сумеет выбраться из энергетического кризиса. Он также отметил, что политика изоляции России не только не помогла ускорить разрешение украинского конфликта, но и ударила по европейской промышленности.

На фоне смягчения санкций США российская нефть стала более востребованной в мире. Ряд стран уже начал активно закупать топливо.