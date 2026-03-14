В Кремле заявили, что мировой рынок нуждается в российской нефти
Поступление российской нефти на мировой рынок после ослабления санкций США способствует его стабилизации. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в беседе с ТАСС.
«Российская нефть необходима. И сейчас, когда часть из нее начинает поступать на энергетические рынки, наступает большая стабильность», — заявил он.
Он подчеркнул, что международная энергетическая инфраструктура не может лишиться больших объемов российского топлива.
«Так устроена экономика», — резюмировал Песков.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без российских нефти и газа Европа не сумеет выбраться из энергетического кризиса. Он также отметил, что политика изоляции России не только не помогла ускорить разрешение украинского конфликта, но и ударила по европейской промышленности.
На фоне смягчения санкций США российская нефть стала более востребованной в мире. Ряд стран уже начал активно закупать топливо.