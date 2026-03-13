Стало известно, какой объем российской нефти вывели из-под санкций

США сняли ограничения с российской нефти, находящейся в транзите. Это решение затронет около 100 миллионов баррелей топлива, сообщил в телеграм-канале спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите», — написал он.

Фактически США признали, что без российской нефти энергетический рынок не останется стабильным. При этом неизбежно и дальнейшее смягчение ограничений на энергоресурсы из России, несмотря на сопротивление части лидером Евросоюза. Дмитриев добавил, что это происходит на фоне нарастающего энергетического кризиса.

Ранее американский Минфин временно вывел из-под санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России, причем разрешение будет действовать до 11 апреля. Бессент назвал это решение краткосрочной мерой по отношению к нефти, уже находящейся в пути.