Трамп продолжит игнорировать «нелепую организацию» ООН — Уолтц
Посол США Майк Уолтц заявил, что Трамп продолжит игнорировать ООН
Трамп продолжит игнорировать ООН и международное право, полагаясь на силу. Такое заявление сделал постперед США при Организации Объединенных Наций Майк Уолтц. Его выступление транслировал канал Fox Business.
Представитель США выразил свою позицию, назвав международную организацию «нелепой» и подчеркнув, что Дональд Трамп игнорировал и продолжит игнорировать ее, действуя с позиции силы. Уолтц отметил, что президент Венесуэлы предпринял «смелые действия» и намерен продолжать их.
«Нам все равно, что они там говорят. Трамп будет продолжать игнорировать эту нелепую организацию под названием ООН», — сказал посол США.
Как отметило издание «Военное обозрение», постпред США фактически озвучил официальную доктрину Вашингтона, отказавшись от международных норм и многосторонних решений в пользу односторонних действий, основанных на «праве сильного». Судя по последним заявлениям и действиям США, ООН больше не соответствует их национальным интересам и будет игнорироваться.
США давно игнорируют ООН, но раньше это было менее заметно. Теперь Трамп заявляет, что организация устарела и ничего не решает, предлагая изменить миропорядок. Однако большинство стран не готово к таким переменам и продолжает полагаться на ООН, опасаясь хаоса.
Ранее Европа приготовила план сдерживания США при нападении на Гренландию. Европейские министры работают над ответом на призыв президента США к захвату датской территории. В ЕС начали готовиться к прямой конфронтации с Трампом. Норвежский премьер даже задумался об объединении с Данией из-за Трампа.
Сейчас, по данным агентства Reuters, американские власти обсуждают варианты приобретения Гренландии, среди них и военный.