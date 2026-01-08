Трамп продолжит игнорировать ООН и международное право, полагаясь на силу. Такое заявление сделал постперед США при Организации Объединенных Наций Майк Уолтц. Его выступление транслировал канал Fox Business .

Представитель США выразил свою позицию, назвав международную организацию «нелепой» и подчеркнув, что Дональд Трамп игнорировал и продолжит игнорировать ее, действуя с позиции силы. Уолтц отметил, что президент Венесуэлы предпринял «смелые действия» и намерен продолжать их.

«Нам все равно, что они там говорят. Трамп будет продолжать игнорировать эту нелепую организацию под названием ООН», — сказал посол США.

Как отметило издание «Военное обозрение», постпред США фактически озвучил официальную доктрину Вашингтона, отказавшись от международных норм и многосторонних решений в пользу односторонних действий, основанных на «праве сильного». Судя по последним заявлениям и действиям США, ООН больше не соответствует их национальным интересам и будет игнорироваться.

США давно игнорируют ООН, но раньше это было менее заметно. Теперь Трамп заявляет, что организация устарела и ничего не решает, предлагая изменить миропорядок. Однако большинство стран не готово к таким переменам и продолжает полагаться на ООН, опасаясь хаоса.

Ранее Европа приготовила план сдерживания США при нападении на Гренландию. Европейские министры работают над ответом на призыв президента США к захвату датской территории. В ЕС начали готовиться к прямой конфронтации с Трампом. Норвежский премьер даже задумался об объединении с Данией из-за Трампа.

Сейчас, по данным агентства Reuters, американские власти обсуждают варианты приобретения Гренландии, среди них и военный.